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ЦБ установил курс доллара ниже 104 рублей на 6 декабря

Ведомости

Официальный курс американского доллара установлен на уровне 103,38 руб. (снижение на 0,85 руб.) на 6 декабря. Это следует из информации на сайте Банка России.

Евро установлен на уровне 109,78 руб. (снижение на 0,42 руб.), китайский юань – 14,14 руб. (снижение на 0,12 руб.).

На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,23 руб., евро – 110,2 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,25 руб.

ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «неделя-две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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