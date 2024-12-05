ЦБ установил курс доллара ниже 104 рублей на 6 декабря
Официальный курс американского доллара установлен на уровне 103,38 руб. (снижение на 0,85 руб.) на 6 декабря. Это следует из информации на сайте Банка России.
Евро установлен на уровне 109,78 руб. (снижение на 0,42 руб.), китайский юань – 14,14 руб. (снижение на 0,12 руб.).
На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,23 руб., евро – 110,2 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,25 руб.
ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «неделя-две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».