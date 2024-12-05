ЦБ установил курс доллара ниже 104 рублей на 6 декабря

Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «неделя-две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».