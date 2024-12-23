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ЦБ понизил курс доллара на 24 декабря до 101 рубля

Ведомости

Официальный курс доллара на 24 декабря снизился до 101,6143 руб. (на 73 коп.), а курс евро – до 105,2512 руб. (на 1 руб. 29 коп.). Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс юаня снижается до 13,8254 руб. (на 16 коп.).

На 23 декабря курс доллара составляет 102,3438 руб., курс евро – 106,5444 руб., а курс юаня – 13,9897 руб.

В середине декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, по мере введения западных санкций возникают трудности, которые вызывают панические настроения, воздействующие на курс национальной валюты. Как только эти волнения начинают утихать, рубль начинает восстанавливать свои позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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