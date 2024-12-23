ЦБ понизил курс доллара на 24 декабря до 101 рубля

В середине декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, по мере введения западных санкций возникают трудности, которые вызывают панические настроения, воздействующие на курс национальной валюты. Как только эти волнения начинают утихать, рубль начинает восстанавливать свои позиции.