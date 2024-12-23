ЦБ понизил курс доллара на 24 декабря до 101 рубля
Официальный курс доллара на 24 декабря снизился до 101,6143 руб. (на 73 коп.), а курс евро – до 105,2512 руб. (на 1 руб. 29 коп.). Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Курс юаня снижается до 13,8254 руб. (на 16 коп.).
На 23 декабря курс доллара составляет 102,3438 руб., курс евро – 106,5444 руб., а курс юаня – 13,9897 руб.
В середине декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, по мере введения западных санкций возникают трудности, которые вызывают панические настроения, воздействующие на курс национальной валюты. Как только эти волнения начинают утихать, рубль начинает восстанавливать свои позиции.