Потанин назвал курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Он пояснил, что по мере того как вводятся западные санкции, начинаются проблемы, которые вызывают панические настроения, влияющие на стоимость национальной валюты. Люди сталкиваются с трудностями, это вызывает у них реакцию. Когда эта реакция начинает успокаиваться, успокаивается и курс.