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Потанин назвал курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Ведомости

Курс от 100 до 110 руб. за доллар является обоснованным в нынешних санкционных условиях. Об этом заявил РБК президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

«Курс от 100 до 110 руб. за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров», – уточнил Потанин.

Он пояснил, что по мере того как вводятся западные санкции, начинаются проблемы, которые вызывают панические настроения, влияющие на стоимость национальной валюты. Люди сталкиваются с трудностями, это вызывает у них реакцию. Когда эта реакция начинает успокаиваться, успокаивается и курс.

13 декабря Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 14 декабря. Стоимость доллара упала почти на 0,52 руб. и составила 103,4305 руб. Курс евро стал меньше на 1,47 руб., достигнув 109,0126 руб. Стоимость юаня выросла на 0,05 руб. до 14,01 руб.

Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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