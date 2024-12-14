Потанин назвал курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным
Курс от 100 до 110 руб. за доллар является обоснованным в нынешних санкционных условиях. Об этом заявил РБК президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.
«Курс от 100 до 110 руб. за доллар, я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров», – уточнил Потанин.
Он пояснил, что по мере того как вводятся западные санкции, начинаются проблемы, которые вызывают панические настроения, влияющие на стоимость национальной валюты. Люди сталкиваются с трудностями, это вызывает у них реакцию. Когда эта реакция начинает успокаиваться, успокаивается и курс.
13 декабря Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 14 декабря. Стоимость доллара упала почти на 0,52 руб. и составила 103,4305 руб. Курс евро стал меньше на 1,47 руб., достигнув 109,0126 руб. Стоимость юаня выросла на 0,05 руб. до 14,01 руб.
Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.