Банк России понизил курсы доллара и евро на 14 декабря
Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 14 декабря, следует из данных на сайте регулятора.
Стоимость доллара упадет почти на 0,52 руб. и составит 103,4305 руб. Курс евро стал меньше сразу на 1,47 руб., достигнув 109,0126 руб. Стоимость юаня вырастет на 0,05 руб. до 14,01 руб.
По данным на 13 декабря курс доллара составляет 103,95 руб., евро – 110,4804 руб., юаня – 13,9594 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также утверждал, что «неделя – две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».