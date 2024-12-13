Банк России понизил курсы доллара и евро на 14 декабря

В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также утверждал, что «неделя – две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».