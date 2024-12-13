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Банк России понизил курсы доллара и евро на 14 декабря

Ведомости

Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 14 декабря, следует из данных на сайте регулятора.

Стоимость доллара упадет почти на 0,52 руб. и составит 103,4305 руб. Курс евро стал меньше сразу на 1,47 руб., достигнув 109,0126 руб. Стоимость юаня вырастет на 0,05 руб. до 14,01 руб.

По данным на 13 декабря курс доллара составляет 103,95 руб., евро – 110,4804 руб., юаня – 13,9594 руб.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также утверждал, что «неделя – две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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