FT: богатые французы переводят свои активы в Люксембург и Швейцарию

Ведомости

Состоятельные французские семьи и предприниматели начали переводить средства в Люксембург и Швейцарию. Поток инвестиций в «безопасные гавани» ускоряется на фоне политической нестабильности и налоговых угроз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам управляющих активами, банкиров и юристов, отток инвестиций из Франции вырос после июня прошлого года. Тогда президент республики Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах, что раскололо национальное собрание и привело к смене правительств на фоне политических споров по поводу бюджетных мер. Затем правительство прибегло к дополнительным налогам на высокооплачиваемых работников, пытаясь покрыть бюджетный дефицит, говорится в статье.

«Большинство активов, с которыми мы работаем, больше не находятся во Франции, а переходят в договоры страхования жизни в Люксембурге, и этот процесс действительно ускоряется», – объяснил основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини.

Премьер Франции планирует ввести налог для граждан с доходом более 250 000 евро

Политика / Международные новости

По словам налогового юриста Оливье Румелиана, потоки средств в Люксембург были «непрерывными» во время прошлогодних выборов и продолжаются до сих пор. Луккини добавил, что «сумасшедший» объем капитала также направлялся в Швейцарию.

По данным FT, популярны стали инвестиции французских клиентов в страхование жизни в Люксембурге. Этот аннуитетный сберегательный продукт предоставляет налоговые льготы. Отмечается, что объем таких инвестиций вырос до рекордных показателей более чем на 58% в 2024 г. – до 13,8 млрд евро. 

