FT: богатые французы переводят свои активы в Люксембург и Швейцарию

По словам управляющих активами, банкиров и юристов, отток инвестиций из Франции вырос после июня прошлого года. Тогда президент республики Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах, что раскололо национальное собрание и привело к смене правительств на фоне политических споров по поводу бюджетных мер. Затем правительство прибегло к дополнительным налогам на высокооплачиваемых работников, пытаясь покрыть бюджетный дефицит, говорится в статье.