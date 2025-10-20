Минфин не видит четкой тенденции на укрепление иностранной валюты

«Вы видите, что с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году. Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Да, мы не знаем, может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, условно, нужно несколько лет пройти», – отметил он (цитата по ТАСС).