Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минфин не видит четкой тенденции на укрепление иностранной валюты

Ведомости

Минфин России пока не может отметить четкий тренд на укрепление иностранной валюты в ближайшие годы. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, выступая на церемонии запуске торгов физическим золотом в слитках на Петербургской бирже.

«Вы видите, что с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году. Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Да, мы не знаем, может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, условно, нужно несколько лет пройти», – отметил он (цитата по ТАСС).

Замминистра также дал рекомендацию россиянам. Он предложил хранить краткосрочные сбережения в рублях на депозитах в банках, а в долгосрочной перспективе рассматривать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото.

20 октября Петербургская биржа запустила торги золотом в слитках. Они будут происходить на базе собственной инфраструктуры торговой площадки и Гознака. По данным «РИА Новости», первая сделка уже была совершена. Цена слитка составила 11,035 млн руб. за 1 кг.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь