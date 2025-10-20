Минфин не видит четкой тенденции на укрепление иностранной валюты
Минфин России пока не может отметить четкий тренд на укрепление иностранной валюты в ближайшие годы. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, выступая на церемонии запуске торгов физическим золотом в слитках на Петербургской бирже.
«Вы видите, что с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году. Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Да, мы не знаем, может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, условно, нужно несколько лет пройти», – отметил он (цитата по ТАСС).
Замминистра также дал рекомендацию россиянам. Он предложил хранить краткосрочные сбережения в рублях на депозитах в банках, а в долгосрочной перспективе рассматривать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото.