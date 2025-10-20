Газета
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом в слитках

Петербургская биржа (SPIMEX) запустила торги физическим золотом в слитках, передает корреспондент «Ведомостей».

Торги будут осуществляться на базе собственной инфраструктуры биржи и Гознака. Уже состоялась первая сделка. Цена слитка составила 11,035 млн руб. за 1 кг. Старт торгам дали президент биржи Игорь Артемьев и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук. В церемонии также приняли участие замминистра финансов России Алексей Моисеев и руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Как пояснили в Петербургской бирже, на первом этапе на торгах будут продаваться мерные золотые слитки массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Участвовать в торгах могут только юрлица – банки, аффинажные заводы и другие организации, пояснил Артемьев. Он также отметил интерес к торгам со стороны производителей золота. По мнению организаторов торгов, инструмент будет интересен рынку за счет гарантий поставок и оплаты.

Замминистра финансов Моисеев считает, что в перспективе через биржевые площадки в России могло бы реализовываться не менее четверти всего производимого в стране золота. В перспективе Петербургская биржа рассматривает возможность торгов серебром, платиной и палладием, сообщил представитель торговой площадки.

Мировая цена на золото 13 октября в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув $4387,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex (США). 20 октября металл торгуется на уровне $4293 за унцию.

«Ведомости» писали, что Мосбиржа запустила клиринг внебиржевых сделок с драгметаллами через НКЦ. Теперь профучастникам доступны расчеты внебиржевых сделок с золотом, серебром, платиной и палладием со сроками «сегодня», «завтра» и своп-овернайт.

