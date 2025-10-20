Петербургская биржа запустила торги физическим золотом в слитках

Как пояснили в Петербургской бирже, на первом этапе на торгах будут продаваться мерные золотые слитки массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Участвовать в торгах могут только юрлица – банки, аффинажные заводы и другие организации, пояснил Артемьев. Он также отметил интерес к торгам со стороны производителей золота. По мнению организаторов торгов, инструмент будет интересен рынку за счет гарантий поставок и оплаты.