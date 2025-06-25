Гознак ожидает, что россияне купят тонну золота до конца года

После отмены НДС на золотые слитки в апреле 2023 г. продажи золота через Гознак растут в среднем на 50% в год. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук. По его прогнозам, в 2025 году объем продаж может достичь одной тонны.