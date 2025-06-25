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Гознак ожидает, что россияне купят тонну золота до конца года

Ведомости

После отмены НДС на золотые слитки в апреле 2023 г. продажи золота через Гознак растут в среднем на 50% в год. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук. По его прогнозам, в 2025 году объем продаж может достичь одной тонны.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ликвидность этого инструмента была высокой и люди им пользовались», — подчеркнул Трачук.

Самые популярные — слитки весом 50–100 г., которые составляют около 25% продаж. Сто граммов золота сейчас обходятся покупателям примерно в 850 тыс. руб. Основные сделки совершаются через мобильное приложение «Гознак инвестиции», позволяющее покупать и продавать драгметаллы онлайн.

Трачук выделил три причины популярности золота у инвесторов:

  • Макроэкономическая нестабильность — золото стало альтернативой валютным активам.

  • Защита капитала — долгосрочная сохранность средств при текущем росте цен.

  • Удобство приложения — возможность быстрой продажи без физического получения слитка.

Он подчеркнул, что Гознак гарантирует быстрый выкуп своих слитков даже после изъятия из хранилища благодаря защищенной упаковке и уникальной чеканке. Это отличает предложение компании от банков, которые часто требуют экспертизы при перепродаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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