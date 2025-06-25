Гознак ожидает, что россияне купят тонну золота до конца года
После отмены НДС на золотые слитки в апреле 2023 г. продажи золота через Гознак растут в среднем на 50% в год. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук. По его прогнозам, в 2025 году объем продаж может достичь одной тонны.
«Мы заинтересованы в том, чтобы ликвидность этого инструмента была высокой и люди им пользовались», — подчеркнул Трачук.
Самые популярные — слитки весом 50–100 г., которые составляют около 25% продаж. Сто граммов золота сейчас обходятся покупателям примерно в 850 тыс. руб. Основные сделки совершаются через мобильное приложение «Гознак инвестиции», позволяющее покупать и продавать драгметаллы онлайн.
Трачук выделил три причины популярности золота у инвесторов:
Макроэкономическая нестабильность — золото стало альтернативой валютным активам.
Защита капитала — долгосрочная сохранность средств при текущем росте цен.
Удобство приложения — возможность быстрой продажи без физического получения слитка.
Он подчеркнул, что Гознак гарантирует быстрый выкуп своих слитков даже после изъятия из хранилища благодаря защищенной упаковке и уникальной чеканке. Это отличает предложение компании от банков, которые часто требуют экспертизы при перепродаже.