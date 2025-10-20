Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Карты «Мир» могут стать универсальным идентификатором льготника

Ведомости

Карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Об этом рассказал заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.

«На карту теперь не только можно будет получить выплаты, но использовать ее как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг», – сказал он (цитата по ТАСС).

Потанин уточнил, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные», добавили в НСПК.

В июле Банк России сообщил, что регулятор прорабатывает сроки, в рамках которых в РФ завершится процесс обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Карты заменяемых сейчас платежных систем пока работают в обычном режиме, поэтому клиентам банков не нужно срочно переходить на «Мир».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь