Карты «Мир» могут стать универсальным идентификатором льготника
Карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Об этом рассказал заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.
«На карту теперь не только можно будет получить выплаты, но использовать ее как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг», – сказал он (цитата по ТАСС).
Потанин уточнил, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные», добавили в НСПК.
В июле Банк России сообщил, что регулятор прорабатывает сроки, в рамках которых в РФ завершится процесс обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Карты заменяемых сейчас платежных систем пока работают в обычном режиме, поэтому клиентам банков не нужно срочно переходить на «Мир».