ЦБ обсуждает сроки прекращения обслуживания Visa и Mastercard

В апреле глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение о том, что пока не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard на российский рынок. Он отметил, что такая возможность открывается, например, в контексте общего снятия санкций против России, и заявил, что надеяться на такой исход событий пока не стоит.