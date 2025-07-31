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ЦБ обсуждает сроки прекращения обслуживания Visa и Mastercard

Ведомости

Банк России прорабатывает сроки, в рамках которых в РФ завершится процесс обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. При этом их замена на карты «Мир» должна будет проходить постепенно и по мере желания клиентов.

Для обеспечения этой цели в ЦБ планируют установить «разумные» сроки. Карты заменяемых сейчас платежных систем пока работают в обычном режиме, поэтому клиентам банков не нужно срочно переходить на «Мир». Россиянам важно следить за информацией от банков, подчеркнули в пресс-службе регулятора.

«Решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек», – отметили в ЦБ. Сейчас такое решение потеряло актуальность, по мнению Банка России.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение о том, что пока не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard на российский рынок. Он отметил, что такая возможность открывается, например, в контексте общего снятия санкций против России, и заявил, что надеяться на такой исход событий пока не стоит.

В марте 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Кроме того, транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами страны.

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