Глава ВТБ пока не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. Он заметил, что компании утратили значительную часть российского рынка и будут стремиться его восстановить. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посчитала разговоры о возвращении указанных платежных систем в Россию преждевременными.