Глава ВТБ пока не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
По мнению главы ВТБ, возвращение Visa и Mastercard если и возможно, то в контексте общего снятия санкций против России.
«Пока я бы на это не надеялся», – подчеркнул Костин.
17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. Он заметил, что компании утратили значительную часть российского рынка и будут стремиться его восстановить. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посчитала разговоры о возвращении указанных платежных систем в Россию преждевременными.
В марте 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Кроме того, транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами страны.