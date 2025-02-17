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Аксаков заявил о возможном скором возвращении Visa и Mastercard в РФ

Ведомости

Платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что эти компании утратили значительную часть российского рынка и теперь будут стремиться его восстановить. Аксаков заявил, что это будет сложнее, так как россияне уже привыкли к новым платежным системам, таким как Национальная система платежных карт.

По мнению депутата, Visa и Mastercard останутся необходимыми для проведения международных платежей с Европой и США, так как они являются глобальными системами. При этом, по его мнению, возвращение этих компаний на российский рынок будет трудным, поскольку россияне уже привыкли опираться на свою собственную платежную систему.

6 марта 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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