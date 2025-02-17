Аксаков заявил о возможном скором возвращении Visa и Mastercard в РФ
Платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.
Он отметил, что эти компании утратили значительную часть российского рынка и теперь будут стремиться его восстановить. Аксаков заявил, что это будет сложнее, так как россияне уже привыкли к новым платежным системам, таким как Национальная система платежных карт.
По мнению депутата, Visa и Mastercard останутся необходимыми для проведения международных платежей с Европой и США, так как они являются глобальными системами. При этом, по его мнению, возвращение этих компаний на российский рынок будет трудным, поскольку россияне уже привыкли опираться на свою собственную платежную систему.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».
В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.