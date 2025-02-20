Набиуллина назвала преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard

17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. По его словам, компании утратили значительную часть российского рынка и теперь будут стремиться его восстановить.