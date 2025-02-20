Набиуллина назвала преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard
Разговоры о возвращении Visa и Mastercard в Россию сейчас преждевременные. Об этом сообщила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Она ответила отрицательно на вопрос журналиста о обращении Visa и Mastercard в ЦБ, добавив, что говорить об этом еще рано.
17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. По его словам, компании утратили значительную часть российского рынка и теперь будут стремиться его восстановить.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ.