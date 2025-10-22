ЦБ считает важным законодательно закрепить дивидендную политику

По словам Чистюхина, принципиально важно утвердить нормативный акт, который находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Этот документ устанавливает требования к маркировке ценных бумаг – облигаций и акций – компаний, не раскрывающих информацию. Одновременно данный нормативный акт позволяет получить квазизамещение раскрытия информации за счет получения двух рейтингов кредитных рейтинговых агентств, заключил представитель Центробанка.