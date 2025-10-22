Газета
ЦБ считает важным законодательно закрепить дивидендную политику

Ведомости

Банк России считает принципиально важным закрепить на законодательном уровне требование об обязательности для компаний дивидендной политики. Об этом заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах форума Мосбиржи по корпоративному управлению «Фундамент нового роста».

«Я очень надеюсь, что мы все-таки сумеем регулятивно этот вопрос описать и принять», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чистюхина, принципиально важно утвердить нормативный акт, который находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Этот документ устанавливает требования к маркировке ценных бумаг – облигаций и акций – компаний, не раскрывающих информацию. Одновременно данный нормативный акт позволяет получить квазизамещение раскрытия информации за счет получения двух рейтингов кредитных рейтинговых агентств, заключил представитель Центробанка.

21 октября гендиректор ПАО «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что наблюдательный совет госкорпорации утвердил дивидендную политику компании, предусматривающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли.

