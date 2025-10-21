Набсовет Дом.РФ утвердил новую дивидендную политику

Он отметил, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает значительный интерес инвесторов. Мутко также отметил, что Дом.РФ – первая за 18 лет компания финансового рынка после Сбербанка, которая проводит IPO.