Набсовет Дом.РФ утвердил новую дивидендную политику
Наблюдательный совет ПАО «Дом.РФ» утвердил дивидендную политику компании, предусматривающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Мутко по итогам заседания, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Мутко отмечает, что последовательное совершенствование корпоративной структуры направлено на соответствие требованиям Московской биржи для включения акций в первый уровень котировального списка.
Он отметил, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает значительный интерес инвесторов. Мутко также отметил, что Дом.РФ – первая за 18 лет компания финансового рынка после Сбербанка, которая проводит IPO.