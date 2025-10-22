ЦБ: число операций через СБП выросло почти на 30% за год
В III квартале 2025 г. пользователи Системы быстрых платежей (СБП) ежедневно совершали около 35 млн переводов и 15 млн оплат покупок. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Банке России.
В сентябре суточное количество операций достигло 64,5 млн – это рекорд за все время наблюдений.
Всего с июля по сентябрь через СБП было проведено 4,6 млрд операций на сумму 26,5 трлн руб. Переводами воспользовались семь из 10 россиян, а оплатой товаров и услуг – пять из 10. В среднем один гражданин за квартал совершил 30 переводов и оплатил 18 покупок.
Самыми востребованными остаются переводы между гражданами: за III квартал их объем достиг 3,2 млрд на сумму 23,6 трлн руб., что в 1,2 раза больше, чем годом раньше.
Количество оплат товаров и услуг за тот же период приблизилось к 1,4 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Сумма таких платежей выросла в 1,3 раза до 2,3 трлн руб.
24 сентября сообщалось, что Госдума приняла законопроект о контроле Росфинмониторинга за переводами через СБП. В пояснительной записке отмечается, что это позволит ведомству оперативнее проводить проверки и снизить нагрузку на банки за счет сокращения объема запросов.