Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: число операций через СБП выросло почти на 30% за год

Ведомости

В III квартале 2025 г. пользователи Системы быстрых платежей (СБП) ежедневно совершали около 35 млн переводов и 15 млн оплат покупок. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Банке России.

В сентябре суточное количество операций достигло 64,5 млн – это рекорд за все время наблюдений.

Всего с июля по сентябрь через СБП было проведено 4,6 млрд операций на сумму 26,5 трлн руб. Переводами воспользовались семь из 10 россиян, а оплатой товаров и услуг – пять из 10. В среднем один гражданин за квартал совершил 30 переводов и оплатил 18 покупок.

Самыми востребованными остаются переводы между гражданами: за III квартал их объем достиг 3,2 млрд на сумму 23,6 трлн руб., что в 1,2 раза больше, чем годом раньше.

Количество оплат товаров и услуг за тот же период приблизилось к 1,4 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Сумма таких платежей выросла в 1,3 раза до 2,3 трлн руб.

24 сентября сообщалось, что Госдума приняла законопроект о контроле Росфинмониторинга за переводами через СБП. В пояснительной записке отмечается, что это позволит ведомству оперативнее проводить проверки и снизить нагрузку на банки за счет сокращения объема запросов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте