Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Пьянов: ВТБ не пострадает от введения санкций в отношении «дочек» банка

Ведомости

Выделение отдельных «дочек» ВТБ в 19-м пакете санкций Евросоюза не приведет к материальным последствиям для банка, поскольку он уже «был под всеми возможными санкциями». Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. В него попали белорусские и казахские дочерние компании ВТБ.

Кроме того, согласно документу, с 2 ноября вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками – «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский банк», к «Абсолют банк» (ПАО), ПАО «МТС-банк» и АО «Альфа-банк». Санкции введены и против зарубежных банков: киргизские «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана» оказались в списке ЕС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте