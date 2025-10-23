Пьянов: ВТБ не пострадает от введения санкций в отношении «дочек» банка
Выделение отдельных «дочек» ВТБ в 19-м пакете санкций Евросоюза не приведет к материальным последствиям для банка, поскольку он уже «был под всеми возможными санкциями». Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Кроме того, согласно документу, с 2 ноября вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками – «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский банк», к «Абсолют банк» (ПАО), ПАО «МТС-банк» и АО «Альфа-банк». Санкции введены и против зарубежных банков: киргизские «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана» оказались в списке ЕС.