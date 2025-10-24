В ВТБ спрогнозировали сохранение уровня ключевой ставки в 17%Пьянов ожидает сложного заседания совета директоров ЦБ
Ключевая ставка на заседании совета директоров ЦБ 24 октября останется на уровне 17% годовых. Об этом заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
В ВТБ ожидают «очень сложное» заседание для совета директоров ЦБ, поскольку появляется «много разнонаправленной информации» и отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 г., и «перекладывания» повышенного НДС в цены.
«ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной на заседании. Для меня – это тестирование СД Банка России жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года», – сказал он.
По его словам, если намерение по инфляции действительно сильное и бескомпромиссное, то ставку следует оставить неизменной. При этом Пьянов допустил «символическое снижение» ставки для недопущения переохлаждения экономики.
Очередное заседание совета директоров ЦБ пройдет 24 октября. На сентябрьском заседании регулятор снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Заявлялось, что Центробанк будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, к концу 2025 г. инфляция составит 6–7%, тогда как таргета в 4% достигнет в декабре 2026 г. и сохранится на этом уровне в 2027 и 2028 гг.