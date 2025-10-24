ВТБ заработал 100 млрд рублей по МСФО в III квартале

Чистые операционные доходы до резервов в III квартале составили 230,9 млрд руб., 820 млрд руб. – за девять месяцев 2025 г. (сокращение на 7,2% г/г в III квартале 2025 г. и рост на 6,5% по итогам девяти месяцев 2025 г.). Чистые процентные доходы «ввиду давления на чистую процентную маржу» уменьшились на 9,6% г/г до 121,1 млрд руб., на 36,5% до 267,9 млрд руб. – за девять месяцев 2025 г.