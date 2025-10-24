ВТБ заработал 100 млрд рублей по МСФО в III квартале

ВТБ заработал 100 млрд рублей по МСФО в III кварталеЧистая прибыль за девять месяцев 2025 года выросла на 1,5%
Чистая прибыль группы за девять месяцев 2025 г. выросла на 1,5% и составила 380,8 млрд руб. Возврат на капитал составил 18,6% по сравнению с 21,3% за аналогичный период прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов в III квартале составили 230,9 млрд руб., 820 млрд руб. – за девять месяцев 2025 г. (сокращение на 7,2% г/г в III квартале 2025 г. и рост на 6,5% по итогам девяти месяцев 2025 г.). Чистые процентные доходы «ввиду давления на чистую процентную маржу» уменьшились на 9,6% г/г до 121,1 млрд руб., на 36,5% до 267,9 млрд руб. – за девять месяцев 2025 г.
Согласно отчетности, чистая процентная маржа в III квартале – 1,5% по сравнению с 1,8% за аналогичный период прошлого года. Показатель за девять месяцев 2025 г. – 1,1% против 2% в 2024 г.
Как отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, показатели чистой прибыли ВТБ в размере 100 млрд руб. в III квартале и 380,8 млрд руб. за девять месяцев 2025 г. находятся в рамках ожиданий банка и «позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2025 г. в размере около 500 млрд руб.».
1 июля группа опубликовала отчетность за пять месяцев 2025 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь – май 2025 г. достигла 233,6 млрд руб. В мае чистая прибыль составила 68,1 млрд руб., что на 127% превышает показатель аналогичного периода 2024 г.