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Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев достигла 233,6 млрд рублей

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Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь–май 2025 г. достигла 233,6 млрд руб. Об этом говорится в финансовом отчете банка.

В мае чистая прибыль составила 68,1 млрд руб., что на 127% превышает показатель аналогичного периода 2024 г.

На 31 мая 2025 г. совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов увеличился на 0,4% как в мае, так и с начала года, достигнув 23,8 трлн руб. Кредиты юридическим лицам выросли на 0,8% в мае и на 2,3% за пять месяцев, составив 16,3 трлн руб. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% с начала года, достигнув 7,5 трлн руб. Доля розничного кредитования в общем кредитном портфеле снизилась на 1 п. п. с начала года, составив 32% против 33% на конец 2024 г.

Объем средств физических лиц увеличился на 0,8% в мае и на 4% с начала года, достигнув 13,5 трлн руб. Однако объем средств юридических лиц сократился на 4% в мае и на 8,9% с начала года, составив 12,7 трлн руб. Общий объем клиентских средств на 31 мая 2025 г. составил 26,2 трлн руб., снизившись на 2,7% с начала года.

Чистые комиссионные доходы продемонстрировали значительный рост: в мае они увеличились на 22,8%, а за пять месяцев – на 34%, достигнув 23,7 млрд руб. и 119,8 млрд руб. соответственно. Рост связан, в частности, с доходами от форексных транзакций и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов в мае составили 22,9 млрд руб., а за январь–май – 100,2 млрд руб. Это на 36,3% и 91,2% больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, что объясняется низкой базой начала 2024 г.

17 июня ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 г. до 500 млрд руб. (против ранее ожидавшихся 430 млрд руб.). Первый зампред банка Дмитрий Пьянов отметил, что преодоление исторического рекорда в 551 млрд руб. маловероятно. Улучшение прогноза он связал с более ранним снижением ключевой ставки Центрального банка.

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