Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев достигла 233,6 млрд рублей

На 31 мая 2025 г. совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов увеличился на 0,4% как в мае, так и с начала года, достигнув 23,8 трлн руб. Кредиты юридическим лицам выросли на 0,8% в мае и на 2,3% за пять месяцев, составив 16,3 трлн руб. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% с начала года, достигнув 7,5 трлн руб. Доля розничного кредитования в общем кредитном портфеле снизилась на 1 п. п. с начала года, составив 32% против 33% на конец 2024 г.