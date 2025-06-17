ВТБ увеличил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд рублей
По словам топ-менеджера, прибыль выше исторического рекорда (551 млрд руб.) маловероятна в 2025 г. Улучшение прогноза Пьянов объяснил более ранним снижением ставки Центрального банка.
«Уже начиная с апрельской отчетности произошло увеличение маржи из-за более раннего исчерпания фактора, который на нее давил: спреда за нормативную ликвидность по новому привлечению», – отметил первый зампред банка в качестве еще одного фактора к увеличению итоговой прибыли.
Кроме того, в прогноз закладывались некоторые события, которые уже не произойдут. Пьянов пояснил, что «сейчас есть разъяснение Верховного суда по иску Совкомбанка, поэтому в этом году мы не ожидаем окончательного решения по своим искам к J.P. Morgan», хотя оно предполагалось на момент составления прогноза. Иски касаются взыскания средств, заблокированных США после попадания ВТБ в санкционный список.