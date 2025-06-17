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ВТБ увеличил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ВТБ в 2025 г. может достичь 500 млрд руб. в сравнении с предыдущим прогнозом в 430 млрд руб., сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов, передает РБК.

По словам топ-менеджера, прибыль выше исторического рекорда (551 млрд руб.) маловероятна в 2025 г. Улучшение прогноза Пьянов объяснил более ранним снижением ставки Центрального банка.

«Уже начиная с апрельской отчетности произошло увеличение маржи из-за более раннего исчерпания фактора, который на нее давил: спреда за нормативную ликвидность по новому привлечению», – отметил первый зампред банка в качестве еще одного фактора к увеличению итоговой прибыли.

Кроме того, в прогноз закладывались некоторые события, которые уже не произойдут. Пьянов пояснил, что «сейчас есть разъяснение Верховного суда по иску Совкомбанка, поэтому в этом году мы не ожидаем окончательного решения по своим искам к J.P. Morgan», хотя оно предполагалось на момент составления прогноза. Иски касаются взыскания средств, заблокированных США после попадания ВТБ в санкционный список.

За первые четыре месяца 2025 г. ВТБ сократил чистую прибыль по МСФО на 18,6% до 165,5 млрд руб. По итогам 2024 г. банк, напротив, увеличил показатель на 27,6% до 551,4 млрд руб. Тогда чистые операционные доходы до резервов составили 1 072,8 млрд руб. год к году, сократившись на 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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