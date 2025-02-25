Группа ВТБ увеличила чистую прибыль на 27,6% за 2024 год

По итогам 2024 г. кредиты физическим лицам увеличились на 12,1% до 7,8 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 13,7% до 15,9 трлн руб. При этом кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1%, достигнув 3,8 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле ВТБ по итогам 2024 г. не изменилась и по состоянию на конец года составила 33%, как и в 2023 г.