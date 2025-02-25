Группа ВТБ увеличила чистую прибыль на 27,6% за 2024 год
Чистая прибыль группы ВТБ в 2024 г. составила 551,4 млрд руб., что на 27,6% больше, чем в 2023 г., сообщается в обобщенной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности (МСФО) за 2024 г.
Первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что в 2024 г. группа ВТБ закрыла год с рекордным результатом. Чистая прибыль компании составила 551,4 млрд руб., что на 27,6% больше, чем в предыдущем году. Рентабельность капитала по итогам года составила 22,9%. Кредитный портфель за 2024 г. вырос на 13,2%, а средства клиентов – на 20,5%.
Пьянов подчеркнул, что 2024 г. был первым годом трехлетней стратегии, в ходе которого группа ВТБ перевыполнила показатели не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 млн, превысив 24,5 млн человек.
Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ до вычета резервов в 2024 г. составил 23,8 трлн руб., увеличившись на 13,2%. В сообщении указано, что рост совокупного кредитного портфеля постепенно замедлялся в течение года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России (ЦБ) и сдерживающих рост макропруденциальных мер: в IV квартале прирост совокупного кредитного портфеля составил 0,1% по сравнению с 3,0% в III квартале, 4,1% во II квартале и 5,4% в I квартале 2024 г.
По итогам 2024 г. кредиты физическим лицам увеличились на 12,1% до 7,8 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 13,7% до 15,9 трлн руб. При этом кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1%, достигнув 3,8 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле ВТБ по итогам 2024 г. не изменилась и по состоянию на конец года составила 33%, как и в 2023 г.
По состоянию на конец 2024 г. совокупные средства клиентов группы ВТБ выросли на 20,5% до 26,9 трлн руб. Объем средств физических лиц увеличился на 35,5%, достигнув 13 трлн руб. Рост средств юридических лиц составил 9,2%, портфель средств юридических лиц увеличился до 13,9 трлн руб. Доля розницы в средствах клиентов увеличилась до 48% по сравнению с 43% на конец 2023 г.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 84% по состоянию на 31 декабря 2024 г. по сравнению с 88,9% на конец 2023 г.
Чистые операционные доходы до резервов составили 1 072,8 млрд руб. год к году, сократившись на 3%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ уменьшились на 36% по сравнению с 2023 г. и составили 487,2 млрд руб. Чистая процентная маржа за 2024 г. составила 1,7% против 3,1% за 2023 г.
Чистые комиссионные доходы по итогам 2024 г. составили 269 млрд руб., увеличившись на 24% год к году, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на конец 2024 г. оставалась на низком уровне и составила 3,5%. Покрытие неработающих кредитов резервами сократилось на фоне роспуска резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 138,7%. Для сравнения: в 2023 г. этот показатель составил 169,8%.
Ожидается, что результаты 2024 г. создадут основу для развития бизнеса в 2025 г. В течение текущего года будет сохраняться сложная для банков операционная среда, и для исполнения стратегической цели по суммарной прибыли за 2024 г. и 2025 г.
18 февраля Пьянов рассказал, что 2025 г. может стать «годом кредитной аскезы» на фоне высокой ключевой ставки и ограничения корпоративного кредитования. Пьянов напомнил о прогнозе Банка России, согласно которому прогнозируется рост корпоративного кредитного портфеля на 8–13%. Топ-менеджер ВТБ также отметил, что многие российские корпорации, кредитовались активно за рубежом: «Ни одна наша российская корпорация не допустила кредитный дефолт, в том числе по обязательствам перед недружественными кредиторами».