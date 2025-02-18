Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Пьянов: 2025-й может стать «годом кредитной аскезы»

Ведомости

Текущий год может стать «годом кредитной аскезы» на фоне высокой ключевой ставки и ограничения корпоративного кредитования. Такой прогноз сделал первый заместитель президента – председателя ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Как бы мы не хотели, год 2025-й по сравнению с 2023 и 2024 будет годом кредитной аскезы, то есть добровольного принуждения [к ограничению кредитования]. К этому надо быть готовыми», – сказал он.

Пьянов напомнил о прогнозе Банка России, согласно которому прогнозируется рост корпоративного кредитного портфеля на 8-13%. Топ-менеджер ВТБ также отметил, что многие российские корпорации, кредитовались активно за рубежом: «Ни одна наша российская корпорация не допустила кредитный дефолт, в том числе по обязательствам перед недружественными кредиторами».

«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали в январе, что объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), в ноябре 2024 г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 31,1%, составив 6,1 трлн руб. Задолженность на начало декабря 2024 г. возросла по сравнению с предыдущей отчетной датой на 0,4% до 78,2 трлн руб.

Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве увеличилась на 0,3% до 18%. Задолженность на 1 декабря 2024 г. была выше показателей на предыдущую отчетную дату во всех федеральных округах, за исключением Сибирского федерального округа, где наблюдалось ее уменьшение на 1%.

В Центробанке отмечали в ноябре 2024 г., что на рынке корпоративного кредитования зафиксирован перегрев. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей, говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных