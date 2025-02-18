Пьянов: 2025-й может стать «годом кредитной аскезы»
Текущий год может стать «годом кредитной аскезы» на фоне высокой ключевой ставки и ограничения корпоративного кредитования. Такой прогноз сделал первый заместитель президента – председателя ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Как бы мы не хотели, год 2025-й по сравнению с 2023 и 2024 будет годом кредитной аскезы, то есть добровольного принуждения [к ограничению кредитования]. К этому надо быть готовыми», – сказал он.
Пьянов напомнил о прогнозе Банка России, согласно которому прогнозируется рост корпоративного кредитного портфеля на 8-13%. Топ-менеджер ВТБ также отметил, что многие российские корпорации, кредитовались активно за рубежом: «Ни одна наша российская корпорация не допустила кредитный дефолт, в том числе по обязательствам перед недружественными кредиторами».
«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали в январе, что объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), в ноябре 2024 г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 31,1%, составив 6,1 трлн руб. Задолженность на начало декабря 2024 г. возросла по сравнению с предыдущей отчетной датой на 0,4% до 78,2 трлн руб.
Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве увеличилась на 0,3% до 18%. Задолженность на 1 декабря 2024 г. была выше показателей на предыдущую отчетную дату во всех федеральных округах, за исключением Сибирского федерального округа, где наблюдалось ее уменьшение на 1%.
В Центробанке отмечали в ноябре 2024 г., что на рынке корпоративного кредитования зафиксирован перегрев. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей, говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.