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Банк ВТБ сократил чистую прибыль с начала года на 18,6%

Ведомости

Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО сократилась на 18,6% до 165,5 млрд руб. за первые четыре месяца 2025 г. Это следует из отчетности кредитной организации.

Согласно отчету, чистые процентные доходы снизились на 58,4% до 82,7 млрд руб. (после 198,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). Чистые комиссионные доходы выросли на 37,1% до 96,1 млрд руб. (после 70,1 млрд руб.).

В апреле чистая прибыль ВТБ составила 24,3 млрд руб., снизившись на 70% по сравнению с апрелем 2024 г. Чистые процентные доходы в прошлом месяце снизились на 33% до 30,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы выросли на 27,2% до 23,4 млрд руб.

Возврат на активы (ROA) за четыре месяца 2025 г. упал на 60 б. п. до 1,4%, возврат на капитал (ROE) упал на 9,2 п. п. до 18,2%.

ВТБ по итогам 2024 г. увеличил чистую прибыль на 27,6% до 551,4 млрд руб. Тогда чистые операционные доходы до резервов составили 1 072,8 млрд руб. год к году, сократившись на 3%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ уменьшились на 36% по сравнению с 2023 г. и составили 487,2 млрд руб.

По итогам прошлого года кредиты физлицам увеличились на 12,1% до 7,8 трлн руб. Объем кредитов юрлицам увеличился на 13,7% до 15,9 трлн руб. При этом кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1%, достигнув 3,8 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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