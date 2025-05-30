Банк ВТБ сократил чистую прибыль с начала года на 18,6%

ВТБ по итогам 2024 г. увеличил чистую прибыль на 27,6% до 551,4 млрд руб. Тогда чистые операционные доходы до резервов составили 1 072,8 млрд руб. год к году, сократившись на 3%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ уменьшились на 36% по сравнению с 2023 г. и составили 487,2 млрд руб.