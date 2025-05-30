Банк ВТБ сократил чистую прибыль с начала года на 18,6%
Согласно отчету, чистые процентные доходы снизились на 58,4% до 82,7 млрд руб. (после 198,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). Чистые комиссионные доходы выросли на 37,1% до 96,1 млрд руб. (после 70,1 млрд руб.).
В апреле чистая прибыль ВТБ составила 24,3 млрд руб., снизившись на 70% по сравнению с апрелем 2024 г. Чистые процентные доходы в прошлом месяце снизились на 33% до 30,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы выросли на 27,2% до 23,4 млрд руб.
Возврат на активы (ROA) за четыре месяца 2025 г. упал на 60 б. п. до 1,4%, возврат на капитал (ROE) упал на 9,2 п. п. до 18,2%.
ВТБ по итогам 2024 г. увеличил чистую прибыль на 27,6% до 551,4 млрд руб. Тогда чистые операционные доходы до резервов составили 1 072,8 млрд руб. год к году, сократившись на 3%. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ уменьшились на 36% по сравнению с 2023 г. и составили 487,2 млрд руб.
По итогам прошлого года кредиты физлицам увеличились на 12,1% до 7,8 трлн руб. Объем кредитов юрлицам увеличился на 13,7% до 15,9 трлн руб. При этом кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1%, достигнув 3,8 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы.