ЦБ прогнозирует ставку от 13% до 15% годовых в 2026 году
Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13% до 15% годовых в 2026 г. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что ЦБ будет поддерживать необходимую для возвращения инфляции к цели жесткость денежно-кредитных условий. Это также подразумевает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
Согласно сообщению регулятора, в основе последующих решений по ставке будет лежать устойчивость замедления инфляции и динамика инфляционных ожиданий. ЦБ прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция покажет снижение до 4–5% в следующем году. Повышение прогноза на 2026 г. связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция составит 4% во втором полугодии следующего года, а начиная с 2027 г. годовая инфляция будет находиться на цели.
24 октября Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ожидал лишь один из 22 экономистов и предпринимателей, опрошенных «Ведомостями». Один эксперт допускал снижение ставки сразу на 2 п. п. – до 15% – или на 1 п. п. – до 16%.