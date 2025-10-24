ЦБ прогнозирует ставку от 13% до 15% годовых в 2026 году

Согласно сообщению регулятора, в основе последующих решений по ставке будет лежать устойчивость замедления инфляции и динамика инфляционных ожиданий. ЦБ прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция покажет снижение до 4–5% в следующем году. Повышение прогноза на 2026 г. связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция составит 4% во втором полугодии следующего года, а начиная с 2027 г. годовая инфляция будет находиться на цели.