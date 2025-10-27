ЦБ понизил курсы доллара и евро почти на 2 рубля
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 28 октября на уровне 78,98 руб., что на 1,99 руб. ниже предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро также снижен – на 2,06 руб. до 92,02 руб. Курс юаня уменьшился незначительно – на 0,24 руб. до 11,06 руб.
24 октября Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Такое решение ожидал лишь один из 22 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Это уже четвертое подряд снижение ключевой ставки после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%.
Регулятор прогнозирует, что в конце 2025 и начале 2026 гг. инфляционное давление может временно усилиться из-за подстройки цен и ожиданий на повышение НДС. Однако затем, по оценке ЦБ, дезинфляция возобновится благодаря сохранению жестких денежно-кредитных условий.