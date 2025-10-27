ЦБ понизил курсы доллара и евро почти на 2 рубля

24 октября Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Такое решение ожидал лишь один из 22 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Это уже четвертое подряд снижение ключевой ставки после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%.