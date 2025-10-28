ФАС признала ненадлежащей рекламу банка «Точка»

По данным службы, в радиоролике озвучивались сведения о бесплатном обслуживании расчетного счета и предоставлении услуг онлайн-бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей. Однако в рекламу не вошла полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Акция распространялась только на тех бизнесменов, кто зарегистрировался не более 90 дней назад.