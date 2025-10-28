Газета
Главная / Финансы /

ФАС признала ненадлежащей рекламу банка «Точка»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей радиорекламу банка «Точка», сообщило ведомство в Telegram-канале.

По данным службы, в радиоролике озвучивались сведения о бесплатном обслуживании расчетного счета и предоставлении услуг онлайн-бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей. Однако в рекламу не вошла полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Акция распространялась только на тех бизнесменов, кто зарегистрировался не более 90 дней назад.

ФАС возбудила административное дело о ненадлежащей рекламе и выдала предписание о прекращении нарушения банку. Организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

23 октября ФАС оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы на радио. По данным службы, в радиоролике содержалась информация о процентной ставке до 30% годовых при открытии вклада в МТС-банке. При этом отсутствовали условия, влияющие на сумму доходов клиентов.

