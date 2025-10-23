ФАС оштрафовала МТС-банк за ненадлежащую радиорекламу

16 октября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей телерекламу «ОТП банка». В ролике сообщалось о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако, как установила ФАС, информация о допусловиях акции была указана мелким шрифтом и демонстрировалась слишком короткое время, что не позволило зрителям ознакомиться с ней.