ФАС оштрафовала МТС-банк за ненадлежащую радиорекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы на радио, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным службы, в радиоролике содержалась информация о процентной ставке до 30% годовых при открытии вклада в МТС-банке. При этом отсутствовали условия, влияющие на сумму доходов клиентов.

ФАС решила, что такие действия могли ввести потребителей в заблуждение и возбудила дело. Антимонопольная служба выдала банку предписание прекратить нарушения и назначила штраф в соответствии с КоАП РФ.

16 октября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей телерекламу «ОТП банка». В ролике сообщалось о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако, как установила ФАС, информация о допусловиях акции была указана мелким шрифтом и демонстрировалась слишком короткое время, что не позволило зрителям ознакомиться с ней.

11 сентября ФАС также оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы. Тогда в радиоролике содержалась информация о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не были раскрыты.

