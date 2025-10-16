ФАС признала рекламу накопительного счета «ОТП банка» ненадлежащей

Речь идет о рекламном ролике, в котором сообщалось о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако, как установила ФАС, информация о допусловиях акции была указана мелким шрифтом и демонстрировалась слишком короткое время, что не позволило зрителям ознакомиться с ней.