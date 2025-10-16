ФАС признала рекламу накопительного счета «ОТП банка» ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей телерекламу «ОТП банка». Об этом сообщили в ведомстве.
Речь идет о рекламном ролике, в котором сообщалось о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако, как установила ФАС, информация о допусловиях акции была указана мелким шрифтом и демонстрировалась слишком короткое время, что не позволило зрителям ознакомиться с ней.
«ФАС возбудила дело, признала рекламу «ОТП банка» ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения», – уточнили в службе.
26 августа ФАС уже оштрафовала Сбербанк и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу автокредита, в которой отсутствовало требуемое законом предупреждение о необходимости оценивать свои финансовые возможности и риски.
25 августа ведомство признало ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». В ролике указывалась ставка 30% годовых, но важные условия были размещены мелким шрифтом и показаны слишком недолго. Маркетплейс также получил предписание прекратить нарушение и может быть оштрафован.