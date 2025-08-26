ФАС оштрафовала «Сбербанк» и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила «Сбербанку» и «Яндексу» штраф за ненадлежащую рекламу автокредита. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Реклама кредита банка распространялась с помощью сервиса «Яндекс. Директ». По данным антимонопольной службы, в ее тексте не было предусмотренной законодательством предупреждающей фразы «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
ФАС возбудила дело. По результатам его рассмотрения ведомство признало рекламу ненадлежащей, выдало организациям предписания о прекращении нарушения и оштрафовало их в соответствии с КоАП РФ.
25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». В ролике указывалась привлекательная ставка 30% годовых, но существенные данные об условиях размещались мелким шрифтом и показывались короткое время. В ведомство посчитали, что это могло ввести потребителей в заблуждение. ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Маркетплейсу грозит штраф.