ФАС оштрафовала «Сбербанк» и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу

25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». В ролике указывалась привлекательная ставка 30% годовых, но существенные данные об условиях размещались мелким шрифтом и показывались короткое время. В ведомство посчитали, что это могло ввести потребителей в заблуждение. ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Маркетплейсу грозит штраф.