ФАС оштрафовала МТС-банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщили в ведомстве.
По данным антимонопольщиков, в радиоролике содержалась информация о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не были раскрыты. В ведомстве сочли, что такие действия могли ввести потребителей в заблуждение.
Поэтому ФАС возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение и оштрафовала банк в соответствии с КоАП РФ.
26 августа сообщалось, что ФАС оштрафовала Сбербанк и «Яндекс» за рекламу автокредита, где отсутствовало обязательное предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
Также 25 августа ненадлежащей была признана телереклама онлайн-вклада «Сравни.ру» с заявленной ставкой 30% годовых, где важные условия были указаны мелким шрифтом и на короткое время.