ФАС оштрафовала МТС-банк за ненадлежащую рекламу

По данным антимонопольщиков, в радиоролике содержалась информация о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не были раскрыты. В ведомстве сочли, что такие действия могли ввести потребителей в заблуждение.