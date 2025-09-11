Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ФАС оштрафовала МТС-банк за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщили в ведомстве.

По данным антимонопольщиков, в радиоролике содержалась информация о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не были раскрыты. В ведомстве сочли, что такие действия могли ввести потребителей в заблуждение.

Поэтому ФАС возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение и оштрафовала банк в соответствии с КоАП РФ.

26 августа сообщалось, что ФАС оштрафовала Сбербанк и «Яндекс» за рекламу автокредита, где отсутствовало обязательное предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Также 25 августа ненадлежащей была признана телереклама онлайн-вклада «Сравни.ру» с заявленной ставкой 30% годовых, где важные условия были указаны мелким шрифтом и на короткое время.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте