Сбербанк изучает возможность выхода из непрофильных активов

22 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Еаптека» теперь полностью принадлежит структурам, связанным с предпринимателем Алексеем Репиком, – они выкупили у «Сбера» 45% в одноименном ООО. Собеседник уточнил, что сделка была закрыта четыре месяца назад. Он отметил, что структуры, связанные с Репиком, посчитали, что «возможностью консолидации 100% у себя стоит воспользоваться».