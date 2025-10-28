Сбербанк изучает возможность выхода из непрофильных активов
Сбербанк в 2026 г. и на следующую стратегию будет продолжать изучать возможность выхода из нескольких непрофильных активов. Об этом заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
Скворцов напомнил, что Сберанк вышел из онлайн-ритейлера «Еаптека», что отразилось в отчетности финансовой организации. По его словам, нефинансовый бизнес точно станет прибыльным на горизонте действия следующей стратегии на 2027-2029 гг.
«Более точно назвать срок, год или квартал, мы когда будем делать стратегию, оценим и расскажем», – уточнил Скворцов (цитата по «Интерфаксу»).
22 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Еаптека» теперь полностью принадлежит структурам, связанным с предпринимателем Алексеем Репиком, – они выкупили у «Сбера» 45% в одноименном ООО. Собеседник уточнил, что сделка была закрыта четыре месяца назад. Он отметил, что структуры, связанные с Репиком, посчитали, что «возможностью консолидации 100% у себя стоит воспользоваться».
Источники не назвали конкретные структуры, которые участвовали в сделке, и ее сумму. Собеседник, близкий к «Сберу», сказал, что банк вышел из актива с прибылью.