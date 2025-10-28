Сбербанк раскрыл свою долю на первичном рынке ОФЗ
Сбербанк в 2025 г. выкупает около четверти облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах Минфина. Об этом сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
Скворцов отметил, что у Сбербанка есть потребность в наращивании портфеля ОФЗ для управления ликвидностью и выполнения нормативов ликвидности. По его словам, финансовой организации было бы более интересно участвовать в аукционах ОФЗ с переменным купоном.
«Нам было бы интересно более активно участвовать в выпусках ОФЗ, привязанных к ставке RUONIA, но пока этих аукционов не было. Как правило, они бывают больше в конце года. Если они будут, то, скорее всего, там мы будем действовать более активно», – уточнил финансовый директор банка.
Он добавил, что все зависит от доходности, которую предложит Минфин и на которую согласится рынок.
15 октября «Ведомости» писали, что частные инвесторы за девять месяцев 2025 г. нарастили вложения в ОФЗ в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г. почти до 369,3 млрд руб. Рост интереса к ОФЗ обусловлен повышением их доходности. В августе она составляла 13,5-13,9%, а к середине октября увеличилась до 15-15,2%.
В обзоре рисков финансовых рынков Банка России сказано, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров регулятора 12 сентября доходность уменьшалась на ожиданиях снижения ключевой ставки на 2 п. п. После решения ЦБ опустить ключевую ставку на 1 п. п. до 17% годовых доходность ОФЗ начала подниматься. Дополнительный импульс роста дало уточнение параметров федерального бюджета на 2025 г.