Сбербанк раскрыл свою долю на первичном рынке ОФЗ

«Нам было бы интересно более активно участвовать в выпусках ОФЗ, привязанных к ставке RUONIA, но пока этих аукционов не было. Как правило, они бывают больше в конце года. Если они будут, то, скорее всего, там мы будем действовать более активно», – уточнил финансовый директор банка.