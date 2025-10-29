Сервисами рассрочки ежемесячно пользуются 3,9 млн россиян
Ежемесячное количество пользователей сервисов деления платежей увеличилось в 2,8 раза с 1,4 млн до 3,9 млн человек. Такую статистику за период с января 2023 по сентябрь 2025 г. «Ведомостям» представил оператор связи Т2.
В 2023 г. количество уникальных пользователей приложений сервисов рассрочки достигло 23,6 млн, в 2024 г. их стало на 61% больше – 38,2 млн человек. С января по сентябрь 2025 г. число уникальных пользователей сервисов деления платежей превысило 36 млн человек.
Женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, но среди ежемесячных активных пользователей специальных приложений мужчин больше. Люди среднего возраста – от 35 до 44 лет – пользуются специализированными сервисами почти на 90% активнее клиентов 25-34 лет и на 30% больше россиян 45-54 лет.
Гендиректор сервиса «Долями» Максим Зайцев подтвердил, что женщины действительно пользуются сервисом в 2025 г. чаще – примерно в три раза активнее, чем мужчины. Он пояснил, что продукт широко представлен в категориях «мода» и «красота», где аудитория традиционно женская.
Летом Госдума приняла закон о контроле за сервисами беспроцентной рассрочки Банком России. Новые правила запрещают продавцам и операторам рассрочки скрывать проценты через разницу в ценах на товары за наличные или в рассрочку, также вводятся лимиты на штрафы для покупателей.
По новому правилу при сумме рассрочки свыше 50 000 руб. данные о долге автоматически передаются в БКИ. Это позволит кредиторам видеть реальную долговую нагрузку заемщика и принимать более взвешенные решения при выдаче займов.