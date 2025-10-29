Сервисами рассрочки ежемесячно пользуются 3,9 млн россиян

Женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, но среди ежемесячных активных пользователей специальных приложений мужчин больше. Люди среднего возраста – от 35 до 44 лет – пользуются специализированными сервисами почти на 90% активнее клиентов 25-34 лет и на 30% больше россиян 45-54 лет.