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Банк России будет контролировать работу сервисов беспроцентной рассрочки

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон, который в случае одобрения Совфедом и подписания президентом с 1 апреля 2026 г. переведет сервисы беспроцентной рассрочки под надзор Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новые правила запрещают продавцам и операторам рассрочки скрывать проценты через разницу в ценах на товары за наличные или в рассрочку. Также вводятся лимиты на штрафы для покупателей.

Также вводится правило: при сумме рассрочки свыше 50 000 руб. данные о долге автоматически передаются в БКИ. Это позволит кредиторам видеть реальную долговую нагрузку заемщика и принимать более взвешенные решения при выдаче займов. Подобная мера снизит риски чрезмерной задолженности для граждан.

Ограничения закона не касаются прямых рассрочек от продавцов. Операторам сервисов рассрочки запрещено совмещать свою деятельность с некредитными финансовыми организациями, кроме микрофинансовых.

Максимальная неустойка ограничена 20% годовых от суммы просрочки. Досрочное погашение (полное или частичное) должно быть доступно без дополнительных комиссий, а при частичном погашении оператор обязан предоставить обновленный график платежей и информацию об остатке долга.

С 1 апреля 2026 г. максимальный срок рассрочки сокращается до 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 г. – до 4 месяцев. Новые сроки не коснутся договоров рассрочки, заключенных до вступления закона в силу.

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