Комитет Госдумы одобрил приостановку взыскания долгов в зоне КТО

Комитет Госдумы одобрил приостановку взыскания долгов в зоне КТОПроект дает такое право жителям Донбасса и приграничных регионов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию в первом чтении инициативы о приостановке взыскания долгов с россиян, живущих в регионах с действующим режимом контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС.
Под действие законопроекта подпадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Автором инициативы стал председатель комитета, депутат от «Единой России» Василий Пискарев. По его мнению, в случае действия военного положения или режима КТО у граждан может не быть возможности погасить задолженность. При этом парламентарий также предложил защитить в законопроекте социально уязвимые категории населения среди взыскателей.
Мера не касается долгов по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, имущественным требованиям в результате действий коррупционеров.
19 августа правительство поддержало законопроект о приостановке исполнительного производства по взысканию долгов.