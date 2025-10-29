Комитет Госдумы одобрил приостановку взыскания долгов в зоне КТО

Автором инициативы стал председатель комитета, депутат от «Единой России» Василий Пискарев. По его мнению, в случае действия военного положения или режима КТО у граждан может не быть возможности погасить задолженность. При этом парламентарий также предложил защитить в законопроекте социально уязвимые категории населения среди взыскателей.