Главная / Финансы /

Минфин надеется на «создание пространства» для снижения ключевой ставки

Ведомости

Минфин рассчитывает, что мерами бюджетной политики «создал пространство» для понижения ключевой ставки. Об этом завил министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации.

«Будем уточнять в ходе исполнения при необходимости, что делать. Но надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали [для снижения ставки]», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом министр оценил повышение Банком России прогноза по средней ставке на 2026 г. Согласно ожиданиям регулятора, ключевая ставка в следующем году может составить до 13-15% вместо 12-13% по прошлому прогнозу.

Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графиках

Экономика / Макроэкономика и бюджет

24 октября ЦБ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%.

По проекту бюджета на 2026-2028 гг. дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП). В этом году, в соответствии с последними поправками Минфина, он составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП). «Ведомости» отмечали, что принятый прошлой осенью бюджет на 2025–2027 гг. прогнозировал меньший дефицит: 0,5% ВВП в 2025 г., 0,9% в 2026 г. и 1,1% в 2027 г.

Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г. Крупнейшая статья расходов федерального бюджета на 2026 г. – национальная оборона. На эти цели будет выделено 12,93 трлн руб. – 29,3% бюджета.

