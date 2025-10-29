Минфин надеется на «создание пространства» для снижения ключевой ставки

По проекту бюджета на 2026-2028 гг. дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП). В этом году, в соответствии с последними поправками Минфина, он составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП). «Ведомости» отмечали, что принятый прошлой осенью бюджет на 2025–2027 гг. прогнозировал меньший дефицит: 0,5% ВВП в 2025 г., 0,9% в 2026 г. и 1,1% в 2027 г.