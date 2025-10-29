Банк России ожидает прибыль банков в 2025 году в размере более 3 трлн рублей
Прибыль банковского сектора России в 2025 г. будет меньше 2024 г. и составит чуть более 3 трлн руб. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Совета Федерации.
По ее словам, несмотря на уменьшение прибыли, этого достаточно для поддержания капитала. Набиуллина уточнила, что из полученных по итогам девяти месяцев текущего года 2,7 трлн руб. финансовые организации направили в капитал 1 трлн руб.
«На наш взгляд, банки все сохраняют устойчивость, могут обеспечить все необходимые нормативы для этой устойчивости и при этом наращивать кредитование. Этой прибыли достаточно», – подчеркнула она.
По итогам 2024 г. российские банки получили чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб. без учета поступлений от дочерних банков. В то же время совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб. в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг.
27 февраля Набиуллина прогнозировала, что прибыль российских банков за 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. Тогда она говорила, что это позволит увеличивать капитал банков и поддерживать кредитование экономики.