НБКИ: объем выданных потребкредитов в III квартале снизился на 33,9%

С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. россияне не могут получить деньги сразу. Документ вводит период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием злоумышленников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) смогут выдавать заемные средства на сумму от 50 000 до 200 000 руб. через 4 часа после подписания договора, более 200 000 руб. – через 48 часов.