НБКИ: объем выданных потребкредитов в III квартале снизился на 33,9%
В России объем выданных потребительских кредитов в III квартале 2025 г. сократился на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 0,9 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольшее количество выданных потребкредитов в российских регионах за отчетный период было зафиксировано в Москве (119,2 млрд руб.), Московской области (75,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (42,4 млрд руб.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (37,1 млрд руб.) и Краснодарском крае (32,7 млрд руб.).
В то же время наиболее серьезная динамика снижения объема выданных потребкредитов в субъектах (среди 20 регионов – лидеров по объему выданных потребкредитов) отмечена в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год уменьшился на 14,2% и 24,3% соответственно.
С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. россияне не могут получить деньги сразу. Документ вводит период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием злоумышленников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) смогут выдавать заемные средства на сумму от 50 000 до 200 000 руб. через 4 часа после подписания договора, более 200 000 руб. – через 48 часов.
Период охлаждения действует и при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. В таких случаях длительность охлаждения зависит от суммы ранее предоставленной ссуды и размера ее увеличения.