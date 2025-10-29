ЦБ назвал недобросовестные практики в работе финансовых организаций
Банк России выявил нарушения в деятельности ряда финансовых организаций и направил участникам рынка информационное письмо с перечнем недобросовестных практик, которые необходимо исключить из взаимодействия с клиентами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, некоторые компании не раскрывают клиентам всю необходимую информацию о продуктах и услугах, не гарантируют доходность инвестиций, а также применяют графические приемы, делающие сведения о сопутствующих расходах малозаметными.
Также организации нередко подчеркивают преимущества инвестиционных продуктов по сравнению с банковскими вкладами, умалчивая о связанных с ними рисках. В отдельных случаях компании используют формулировку «одобрено Банком России», которая не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение.
Регулятор уточнил, что такие нарушения выявляются как на официальных сайтах компаний, так и при устном консультировании клиентов.
ЦБ рекомендовал финансовым организациям обеспечивать полное, прозрачное и достоверное информирование потребителей о финансовых продуктах и услугах.
29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что совокупная прибыль банковского сектора в 2025 г. может превысить 3 трлн руб. По ее словам, даже несмотря на сокращение прибыли, этого объема достаточно для поддержания капитала. Из 2,7 трлн руб., заработанных за девять месяцев текущего года, около 1 трлн руб. банки уже направили на укрепление капитальной базы.