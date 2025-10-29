ЦБ назвал недобросовестные практики в работе финансовых организаций

29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что совокупная прибыль банковского сектора в 2025 г. может превысить 3 трлн руб. По ее словам, даже несмотря на сокращение прибыли, этого объема достаточно для поддержания капитала. Из 2,7 трлн руб., заработанных за девять месяцев текущего года, около 1 трлн руб. банки уже направили на укрепление капитальной базы.