В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara
Центральный банк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, популярной у российских пользователей. Решение опубликовано в официальном правительственном издании Resmi Gazete.
Согласно документу, разрешение Papara на деятельность в качестве эмитента электронных денег, выданное 21 апреля 2016 г., отозвано по решению регулятора банковского сектора. Основанием стали положения закона №6493 «О платежных услугах, системах расчетов и учреждениях электронных денег».
Papara стала востребованной среди россиян после того, как зарубежные платежные сервисы отказались обслуживать карты российских банков. Сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту и, пройдя верификацию, расширить лимиты на операции.
27 мая сообщалось, что турецкие правоохранительные органы задержали владельца Papara за нелегальные ставки. По данным местных СМИ, сервис выступал посредником в переводах, связанных с нелегальными букмекерскими операциями. В рамках расследования были выданы ордера на задержание 13 человек, арестованы восемь компаний, яхта, пять катеров, недвижимость и автотранспорт.