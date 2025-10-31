В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara

27 мая сообщалось, что турецкие правоохранительные органы задержали владельца Papara за нелегальные ставки. По данным местных СМИ, сервис выступал посредником в переводах, связанных с нелегальными букмекерскими операциями. В рамках расследования были выданы ордера на задержание 13 человек, арестованы восемь компаний, яхта, пять катеров, недвижимость и автотранспорт.