Владельца платежной системы Papara задержали в Турции за нелегальные ставки
Владелец турецкой платежной системы Papara Ахмед Карслы задержан в Турции за нелегальные ставки. Об этом сообщает Ahaber.
По предварительным данным, Papara выступала в качестве посредника в незаконных платежах по ставкам. В рамках расследования был выдан ордер на задержание 13 человек Операция по их задержанию была проведена 27 мая в 05:00 по местному времени (совпадает с мск). Правоохранители арестовали восемь компаний, одну яхту, пять катеров, три сейфа, 74 автомобиля, семь квартир и одну виллу.
Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara.
14 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании четверых человек, которые обвиняются в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay. По версии следствия, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и мошеннических кол-центров. Анонимность платежей поддерживалась за счет использования электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
Ведомство выявило более 70 самостоятельных групп и свыше 8500 реквизитов банковских карт, которые использовались в криминальной схеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).