Владельца платежной системы Papara задержали в Турции за нелегальные ставки

По предварительным данным, Papara выступала в качестве посредника в незаконных платежах по ставкам. В рамках расследования был выдан ордер на задержание 13 человек Операция по их задержанию была проведена 27 мая в 05:00 по местному времени (совпадает с мск). Правоохранители арестовали восемь компаний, одну яхту, пять катеров, три сейфа, 74 автомобиля, семь квартир и одну виллу.