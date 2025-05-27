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Владельца платежной системы Papara задержали в Турции за нелегальные ставки

Ведомости

Владелец турецкой платежной системы Papara Ахмед Карслы задержан в Турции за нелегальные ставки. Об этом сообщает Ahaber.

По предварительным данным, Papara выступала в качестве посредника в незаконных платежах по ставкам. В рамках расследования был выдан ордер на задержание 13 человек Операция по их задержанию была проведена 27 мая в 05:00 по местному времени (совпадает с мск). Правоохранители арестовали восемь компаний, одну яхту, пять катеров, три сейфа, 74 автомобиля, семь квартир и одну виллу.

Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara.

14 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании четверых человек, которые обвиняются в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay. По версии следствия, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и мошеннических кол-центров. Анонимность платежей поддерживалась за счет использования электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Ведомство выявило более 70 самостоятельных групп и свыше 8500 реквизитов банковских карт, которые использовались в криминальной схеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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