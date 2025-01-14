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МВД сообщило о пресечении работы нелегальной платежной системы Rapidpay

Ведомости

Сотрудники полиции задержали четверых человек, обвиняемых в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и мошеннических кол-центров. Анонимность платежей поддерживалась благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц.

Сейчас выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8500 реквизитов банковских карт, которые использовались в криминальной схеме, уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

1 января Банк России в обзоре финансовой стабильности сообщил о снижении в 2024 г. объема вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 г. Это стало результатом проводимой регулятором с кредитными организациями работы и напрямую способствует сокращению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью.

Приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе Центробанк считает противодействие дропам (подставные физлица, на которых оформляются платежные карты/счета) и высокорисковым p2p-операциям по их счетам. Регулятор постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в частности оказывает им методологическую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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