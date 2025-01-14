МВД сообщило о пресечении работы нелегальной платежной системы Rapidpay

1 января Банк России в обзоре финансовой стабильности сообщил о снижении в 2024 г. объема вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 г. Это стало результатом проводимой регулятором с кредитными организациями работы и напрямую способствует сокращению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью.