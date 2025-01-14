МВД сообщило о пресечении работы нелегальной платежной системы Rapidpay
Сотрудники полиции задержали четверых человек, обвиняемых в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и мошеннических кол-центров. Анонимность платежей поддерживалась благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц.
Сейчас выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8500 реквизитов банковских карт, которые использовались в криминальной схеме, уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
1 января Банк России в обзоре финансовой стабильности сообщил о снижении в 2024 г. объема вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 г. Это стало результатом проводимой регулятором с кредитными организациями работы и напрямую способствует сокращению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью.
Приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе Центробанк считает противодействие дропам (подставные физлица, на которых оформляются платежные карты/счета) и высокорисковым p2p-операциям по их счетам. Регулятор постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в частности оказывает им методологическую помощь.