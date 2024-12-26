ЦБ намерен усилить контроль за открытием счетов для физлиц-нерезидентов
Российские банки должны будут применять дополнительные меры для идентификации физических лиц – нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Соответствующие инструменты совместно разрабатывают Центробанк и Росфинмониторинг. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, пишет РБК.
По словам Шабли, около 25% дропперских карт оформляются по документам иностранцев. Зачастую для этого используют украденный паспорт (ID-карту), который можно купить на черном рынке всего за 10 000 руб.
Росфинмониторинг для решения проблемы предлагает ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранца на территории России. Более оперативной мерой могло бы стать предоставление финансовым организациям органами миграционного учета информации о документах, удостоверяющих личности иностранцев, по которым те въехали в РФ.
25 декабря РБК со ссылкой на Шаблю писал, что Банк России вместе с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами работает над созданием платформы, которая обеспечит централизованную передачу информации о подозрительных финансовых операциях физических лиц в банки для блокировки их деятельности. Нововведение коснется дропперов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или проведения переводов в интересах нелегального бизнеса или для других противоправных действий, например, переводов для наркошопов, онлайн-казино, криптовалютных обменников или пиратских ресурсов.