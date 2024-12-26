ЦБ намерен усилить контроль за открытием счетов для физлиц-нерезидентов

25 декабря РБК со ссылкой на Шаблю писал, что Банк России вместе с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами работает над созданием платформы, которая обеспечит централизованную передачу информации о подозрительных финансовых операциях физических лиц в банки для блокировки их деятельности. Нововведение коснется дропперов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или проведения переводов в интересах нелегального бизнеса или для других противоправных действий, например, переводов для наркошопов, онлайн-казино, криптовалютных обменников или пиратских ресурсов.