Центробанк работает над централизованной базой по контролю дропперов
Банк России вместе с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами работает над созданием платформы, которая обеспечит централизованную передачу информации о подозрительных финансовых операциях физических лиц в банки для блокировки их деятельности. Об этом рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, пишет РБК.
Нововедение коснется дропперов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или проведения переводов в интересах нелегального бизнеса или для других противоправных действий, например, переводов для наркошопов, онлайн-казино, криптовалютных обменников или пиратских ресурсов.
Шабля отметил, что Центробанк уже внедрил механизмы онлайн-мониторинга транзакций физических лиц с рядом банков, однако регулятор пока способен предоставлять данные о выявленных дропперах только тем финансовым учреждениям, где эти клиенты обслуживаются. По его словам, дропперы часто открывают счета одновременно в нескольких банках, поэтому и возникла необходимость в создании централизованной базы данных. Ожидается, что это значительно сократит возможности дропперов.
Шабля уточнил, что новая платформа не станет копией уже действующей системы «Знай своего клиента» (ЗСК), разработанной Центральным банком для отслеживания подозрительной активности среди юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Платформа находится в процессе проработки, дата ее запуска пока не определена.
В ноябре Центробанк сообщал, что количество жалоб от россиян, столкнувшихся с блокировкой банковских услуг из-за попадания в список подозрительных операций и счетов, возросло до отметки в 140 800. Основной причиной роста стал резкий скачок – на 93,5% – числа жалоб, связанных с мошенничеством. Большая часть этих жалоб касалась запросов об удалении информации о владельцах счетов из базы. На такие жалобы приходится около 28% от общего объема обращений по теме мошенничества.
За первые три квартала 2024 г. доля жалоб в категории «мошенничество» достигла 14,6% от общего числа заявлений. Это означает, что примерно 5700 человек обратились в ЦБ с просьбой исключить их данные из базы. В 2023 г. их было вдвое меньше – 9% (примерно 2900 обращений). Большинство рассмотренных обращений получили отказы, поскольку банки подтвердили наличие признаков мошеннических операций. В результате клиенты банков теряют возможность пользоваться дистанционными банковскими услугами.