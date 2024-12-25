Центробанк работает над централизованной базой по контролю дропперов

В ноябре Центробанк сообщал, что количество жалоб от россиян, столкнувшихся с блокировкой банковских услуг из-за попадания в список подозрительных операций и счетов, возросло до отметки в 140 800. Основной причиной роста стал резкий скачок – на 93,5% – числа жалоб, связанных с мошенничеством. Большая часть этих жалоб касалась запросов об удалении информации о владельцах счетов из базы. На такие жалобы приходится около 28% от общего объема обращений по теме мошенничества.