ЦБ аннулировал лицензию «Драйв Клик банка»

Ведомости

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Драйв Клик банка» (дочернее предприятие Сбербанка).

Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство кредитной организации, направленное в регулятор из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации. В банк назначат ликвидационную комиссию.

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Сбербанк планирует завершить деятельность «Драйв Клик банка» в 2025 г. Источник издания уточнил, что снижение портфеля розничных кредитов предприятия связано с передачей пулов кредитов Сбербанку в рамках соглашения о цессии. Собеседник в другом банке, специализирующемся на автокредитовании, рассказал о присоединении части сотрудников «Драйв Клик банка» к Сбербанку. По его словам, в 2025 г. запланирован полный перевод всех бизнес-процессов в материнскую организацию.

18 августа ТАСС сообщил, что после закрытия «Драйв Клик банка» Сбербанк перевел 95% кредитного портфеля компании на свой баланс.

Сбербанк завершил покупку 70% акций банка «БНП Париба Восток» у группы BNP Paribas (Франция) в сентябре 2012 г. В следующем году доля Сбербанка выросла до 74%, а банк был переименован в «Сетелем». В 2020 г. Сбербанк объявил, что станет единственным собственником «Сетелема», а в конце 2022 г. структура стала называться «Драйв Клик банк».

