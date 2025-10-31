ЦБ аннулировал лицензию «Драйв Клик банка»

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Сбербанк планирует завершить деятельность «Драйв Клик банка» в 2025 г. Источник издания уточнил, что снижение портфеля розничных кредитов предприятия связано с передачей пулов кредитов Сбербанку в рамках соглашения о цессии. Собеседник в другом банке, специализирующемся на автокредитовании, рассказал о присоединении части сотрудников «Драйв Клик банка» к Сбербанку. По его словам, в 2025 г. запланирован полный перевод всех бизнес-процессов в материнскую организацию.