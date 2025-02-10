«Коммерсантъ»: Сбербанк намерен закрыть дочерний «Драйв Клик банк» в 2025 году

Эксперты считают, что решение Сбербанка о ликвидации дочерней компании связано со снижением издержек, но вряд ли финансовая организация получит большую экономию. Динамика изменений портфеля «Драйв Клик банка» говорит о том, что в сентябре прошлого года Сбербанк принял ряд решений по оптимизации затрат для подготовки к сложному 2025 г., отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В числе мер – перевод на свой баланс всех автокредитов, чтобы сократить административные расходы. По словам Войлукова, планомерное сокращение портфеля наблюдается четыре месяца подряд, снижается и пассивная часть в виде межбанковских кредитов. По мнению эксперта, есть вероятности, что эти кредиты были от самого Сбербанка.