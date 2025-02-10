«Коммерсантъ»: Сбербанк намерен закрыть дочерний «Драйв Клик банк» в 2025 году
По словам собеседника издания, снижение портфеля розничных кредитов «Драйв Клик банка» связано с передачей пулов кредитов Сбербанку в рамках соглашения о цессии. Источник в другом банке, специализирующемся на автокредитовании, сообщил «Коммерсантъ», что часть сотрудников «Драйв Клик банка» уже присоединились к Сбербанку и в 2025 г. запланирован полный перевод всех бизнес-процессов в материнскую организацию. Еще один собеседник сообщил газете, что «Драйв Клик банк» остановит оформление автокредитов после 14 февраля, но продолжит передачу портфеля Сбербанку, а затем его ждет ликвидация.
Эксперты считают, что решение Сбербанка о ликвидации дочерней компании связано со снижением издержек, но вряд ли финансовая организация получит большую экономию. Динамика изменений портфеля «Драйв Клик банка» говорит о том, что в сентябре прошлого года Сбербанк принял ряд решений по оптимизации затрат для подготовки к сложному 2025 г., отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В числе мер – перевод на свой баланс всех автокредитов, чтобы сократить административные расходы. По словам Войлукова, планомерное сокращение портфеля наблюдается четыре месяца подряд, снижается и пассивная часть в виде межбанковских кредитов. По мнению эксперта, есть вероятности, что эти кредиты были от самого Сбербанка.
В поддержку версии о том, что решение о закрытии «Драйв Клик банк»а было принято в сентябре, свидетельствует и тот факт, что его портфель розничных кредитов увеличился более чем на 100 млрд руб. с начала года до августа, а лишь с сентября начал сокращаться.
Сбербанк завершил покупку 70% акций банка «БНП Париба Восток» у группы BNP Paribas (Франция) в сентябре 2012 г. В следующем году доля Сбербанка выросла до 74%, а банк был переименован в «Сетелем». В 2020 г. Сбербанк сообщил, что станет единственным собственником «Сетелема», а в конце 2022 г. структура стала называться «Драйв Клик банк».