Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

«Коммерсантъ»: Сбербанк намерен закрыть дочерний «Драйв Клик банк» в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. Сбербанк намерен завершить деятельность своего дочернего предприятия «Драйв Клик банк», услуги которого ориентированы на автокредитование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном российском банке.

По словам собеседника издания, снижение портфеля розничных кредитов «Драйв Клик банка» связано с передачей пулов кредитов Сбербанку в рамках соглашения о цессии. Источник в другом банке, специализирующемся на автокредитовании, сообщил «Коммерсантъ», что часть сотрудников «Драйв Клик банка» уже присоединились к Сбербанку и в 2025 г. запланирован полный перевод всех бизнес-процессов в материнскую организацию. Еще один собеседник сообщил газете, что «Драйв Клик банк» остановит оформление автокредитов после 14 февраля, но продолжит передачу портфеля Сбербанку, а затем его ждет ликвидация.

Эксперты считают, что решение Сбербанка о ликвидации дочерней компании связано со снижением издержек, но вряд ли финансовая организация получит большую экономию. Динамика изменений портфеля «Драйв Клик банка» говорит о том, что в сентябре прошлого года Сбербанк принял ряд решений по оптимизации затрат для подготовки к сложному 2025 г., отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В числе мер – перевод на свой баланс всех автокредитов, чтобы сократить административные расходы. По словам Войлукова, планомерное сокращение портфеля наблюдается четыре месяца подряд, снижается и пассивная часть в виде межбанковских кредитов. По мнению эксперта, есть вероятности, что эти кредиты были от самого Сбербанка.

В поддержку версии о том, что решение о закрытии «Драйв Клик банк»а было принято в сентябре, свидетельствует и тот факт, что его портфель розничных кредитов увеличился более чем на 100 млрд руб. с начала года до августа, а лишь с сентября начал сокращаться.

Сбербанк завершил покупку 70% акций банка «БНП Париба Восток» у группы BNP Paribas (Франция) в сентябре 2012 г. В следующем году доля Сбербанка выросла до 74%, а банк был переименован в «Сетелем». В 2020 г. Сбербанк сообщил, что станет единственным собственником «Сетелема», а в конце 2022 г. структура стала называться «Драйв Клик банк».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных