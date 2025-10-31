«Честный знак» запустит сервис оценки кредитных рисков для бизнеса

Холкин также сообщил о развитии технологий маркировки. В рамках проекта Минпромторга и ЦРПТ успешно локализовано оборудование, работающее на крупнейших предприятиях РФ. К примеру, на производствах «Русагро» пьезопринтеры наносят цифровой код на масложировую упаковку, а на предприятиях «Сегежа групп» применяются для маркировки бумажных мешков для цемента с двух сторон на высоких скоростях. Отечественные решения могут применяться даже в сложных условиях, в частности производственных линиях по изготовлению консервов на кораблях в море.