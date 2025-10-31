«Честный знак» запустит сервис оценки кредитных рисков для бизнеса
«Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса Об этом сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Сергей Холкин на выставке «Российский промышленник».
Сервис успешно прошел годовое пилотное тестирование с ведущими банками страны. С его помощью риски и надежность компаний-заемщиков будут оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров вместо внутренних отчетов бизнеса.
«В ходе пилота банки смогли не только провести более точный скоринг компаний, но и практически в режиме реального времени мониторить состояние товарных остатков, которые часто выступают залоговым обеспечением. Это позволяет выявлять малейшие отклонения в бизнес-процессах контрагента и прогнозировать риски невозврата кредитов на ранних стадиях», – отметил Холкин.
Он указал, что благодаря снижению рисков для банков финансирование для добросовестных участников рынка станет доступнее, а факторинговые компании и дистрибуторы смогут объективнее оценивать надежность своих партнеров. Отдельное внимание уделено высокой востребованности данных мониторинга движения лекарств. Сервис, представляющий собой базу данных по обороту препаратов, востребован у 98% участников фармрынка. Это дает возможность выстраивать прозрачные и эффективные цепочки поставок.
Холкин также сообщил о развитии технологий маркировки. В рамках проекта Минпромторга и ЦРПТ успешно локализовано оборудование, работающее на крупнейших предприятиях РФ. К примеру, на производствах «Русагро» пьезопринтеры наносят цифровой код на масложировую упаковку, а на предприятиях «Сегежа групп» применяются для маркировки бумажных мешков для цемента с двух сторон на высоких скоростях. Отечественные решения могут применяться даже в сложных условиях, в частности производственных линиях по изготовлению консервов на кораблях в море.
7 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор аналитиков «Эксперт РА» писали, что за первую половину 2025 г. в топ-10 российских банков норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг рекордных 316% против 221% на начало 2022 г. При этом в банках за пределами первой десятки концентрация за последние годы, наоборот, сокращалась.