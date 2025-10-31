В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 172.4 УК РФ). Обвиняемому назначили штраф в размере 300 000 руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Директор одного из предприятий Оренбурга обратился в полицию с заявлением. По его словам, ему позвонил неизвестный, который представился специалистом по взысканию просроченной задолженности. Звонивший сообщил, что один из сотрудников компании имеет долги по кредитам и указал руководителя в качестве поручителя. Затем злоумышленник начал требовать возврата денег и угрожать расправой над потерпевшим и его близкими в случае неуплаты долга.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Краснодара, работающий в коллекторском агентстве. В ходе обыска у него дома были изъяты смартфоны и сим-карты.
Фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами действительно был сделан коллектором.
5 июля Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, клевету и шантаж. Закон вводит наказание для коллекторов, сотрудников банков и МФО, если те в целях возврата просроченной задолженности угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества, а также распространяли (или угрожали распространить) заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника или его близких.
За совершение таких действий им грозит штраф от 300 000 до 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок. В случае если эти действия были совершены организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере, штраф увеличится до 1–5 млн руб., а виновникам будет грозить до 10 лет лишения свободы. Если же эти действия были совершены по предварительному сговору, но без опасного для жизни и здоровья насилия, закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф в размере от 0,5 до 1 млн руб.