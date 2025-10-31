В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

За совершение таких действий им грозит штраф от 300 000 до 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок. В случае если эти действия были совершены организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере, штраф увеличится до 1–5 млн руб., а виновникам будет грозить до 10 лет лишения свободы. Если же эти действия были совершены по предварительному сговору, но без опасного для жизни и здоровья насилия, закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф в размере от 0,5 до 1 млн руб.