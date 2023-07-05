Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за действия коллекторов
Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, клевету и шантаж, передает «Интерфакс».
Закон вводит наказание для коллекторов, сотрудников банков и МФО, если те в целях возврата просроченной задолженности угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества, а также распространяли (или угрожали распространить) заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника или его близких.
За совершение таких действий им будет грозить штраф от 300 000 до 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на этот же срок. В случае если эти действия были совершены организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере, штраф увеличится до 1-5 млн руб., а виновникам будет грозить до 10 лет лишения свободы. Если же эти действия были совершены по предварительному сговору, но без опасного для жизни и здоровья насилия, закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф в размере от 0,5 до 1 млн руб.
Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще 29 июня 2022 г. В первом чтении документ был принят в ноябре того же года, а во втором – в конце мая. В окончательном чтении закон был принят 27 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал, что «беспределу коллекторов положен конец».